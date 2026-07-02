DAX 25.581 +2,2%ESt50 6.360 +1,2%MSCI World 4.842 +0,2%Top 10 Crypto 8,0625 +1,0%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 53.829 +0,0%Euro 1,1454 +0,2%Öl 72,15 +0,8%Gold 4.181 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Samsung, Infineon, SK hynix, Lufthansa, KION im Fokus
Top News
Zeit zum Handeln | Verlängerte Handelszeiten von 07:30 - 23:00 Uhr und samstags von 14:00 - 19:00 Uhr Zeit zum Handeln | Verlängerte Handelszeiten von 07:30 - 23:00 Uhr und samstags von 14:00 - 19:00 Uhr
Trotz Iran-Krieg kein Preis-Schock: Wie China den globalen Ölmarkt im Alleingang stabilisiert Trotz Iran-Krieg kein Preis-Schock: Wie China den globalen Ölmarkt im Alleingang stabilisiert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
61,18 EUR +0,78 EUR +1,29 %
STU
finanzen.net zero
BMW jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 39,35 Mrd. EUR

KGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

RBC Capital Markets

BMW Sector Perform

08:01 Uhr
BMW Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
61,18 EUR 0,78 EUR 1,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BMW nach Analysten- und Investorenveranstaltungen an US-Produktionsstätten mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Autobauer habe sich bei dieser Gelegenheit zur Geschäftsverschlechterung in China und der daraus resultierenden Prognosesenkung geäußert, schrieb Tom Narayan in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Anders als einige Investoren gehe er nicht davon aus, dass diese zum Start des neuen Konzernchefs die Erwartungen neu kalibrieren sollte. Des Weiteren hätten der Einsatz humanoider Roboter sowie Zölle und die Handelsdynamik im Fokus gestanden./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images

Zusammenfassung: BMW Sector Perform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
60,24 €		 Abst. Kursziel*:
39,44%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
61,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,30%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

08:01 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 BMW Outperform Bernstein Research
01.07.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 BMW Outperform Bernstein Research
25.06.26 BMW Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Expertenmeinungen BMW-Aktie: Experten empfehlen BMW im Juni mehrheitlich zum Kauf BMW-Aktie: Experten empfehlen BMW im Juni mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Nachmittag gefragt
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen nachmittags zu
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester
finanzen.net Bernstein Research bescheinigt Outperform für BMW-Aktie
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Mittag gesucht
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus
finanzen.net BMW Aktie News: BMW zieht am Vormittag an
FOX Business BMW completes $1.7 billion South Carolina expansion, unveils all-electric X5
New York Times BMW Will Build a New Electric S.U.V. in South Carolina
Korea Times BMW Korea pins high hopes on iX3 electric SUV
Business Times BMW preparing talks with employee representatives after slashing profit outlook
Business Times BMW 'on right track', chairman says as profit warning hits shares
Korea Times BMW Korea launches iX3 electric SUV with revamped design
Financial Times BMW sounds the alarm as China squeezes Europe’s carmakers
Business Times European shares end higher as markets await Iran deal details, Fed policy; BMW slides
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen