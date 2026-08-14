secunet Security Networks Aktie
Marktkap. 1,23 Mrd. EURKGV 35,97 Div. Rendite 1,39%
WKN 727650
ISIN DE0007276503
AI Analyse
secunet Security Networks Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der erwartungsgemäß starke Halbjahresbericht und der Auftragseingang des IT-Sicherheitsunternehmens untermauerten den strukturellen Wachstumspfad, schrieb Christian Cohrs in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Er sieht über das laufende Jahr hinaus gute Geschäftsaussichten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: secunet Security Networks AG
Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy
|Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
187,20 €
|Abst. Kursziel*:
38,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
188,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,00%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
257,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu secunet Security Networks AG
|10:26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.12.23
|secunet Security Networks Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.07.09
|secunet Security Networks
|Focus Money
|25.04.25
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.10.24
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.10.09
|secunet Security Networks halten
|SES Research GmbH
|12.08.09
|secunet Security Networks halten
|SES Research GmbH
|10.07.09
|secunet Security Networks halten
|SES Research GmbH