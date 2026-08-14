Warburg Research

secunet Security Networks Buy

10:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der erwartungsgemäß starke Halbjahresbericht und der Auftragseingang des IT-Sicherheitsunternehmens untermauerten den strukturellen Wachstumspfad, schrieb Christian Cohrs in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Er sieht über das laufende Jahr hinaus gute Geschäftsaussichten./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG