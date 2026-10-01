Nike Aktie
Marktkap. 46,68 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 3,53%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
AI Analyse
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 40 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Das erste Geschäftsquartal 2027 sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstagabend. Der Ergebnisausblick für das Gesamtjahr liege klar unter dem Konsens./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Sector Perform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 40,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 35,15
|Abst. Kursziel*:
13,80%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 32,06
|Abst. Kursziel aktuell:
24,77%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 47,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|02.07.26
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|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|08:11
|Nike Sector Perform
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|UBS AG