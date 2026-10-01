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Nike Sector Perform

08:11 Uhr
Nike Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 40 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Das erste Geschäftsquartal 2027 sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstagabend. Der Ergebnisausblick für das Gesamtjahr liege klar unter dem Konsens./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Sector Perform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 40,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 35,15		 Abst. Kursziel*:
13,80%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 32,06		 Abst. Kursziel aktuell:
24,77%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 47,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

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