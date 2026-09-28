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RBC Capital Markets

Nike Sector Perform

12:11 Uhr
Nike Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
32,18 EUR 0,12 EUR 0,36%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 45 auf 40 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Enttäuschungsrisiko sei recht gering, schrieb Piral Dadhania am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 1. Oktober nach US-Handelsschluss. Die Signale für das zweite Geschäftsquartal dürften auf unveränderte Trends hindeuten. Sein Kursziel sinkt aufgrund kleiner Anpassungen im Discounted-Cashflow-Modell (DCF)./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Sector Perform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 40,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 36,39		 Abst. Kursziel*:
9,92%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 36,51		 Abst. Kursziel aktuell:
9,56%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 47,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

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