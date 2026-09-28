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Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Deutsche Bank AG

Roche Hold

11:36 Uhr
Roche Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Entgegen der Marktreaktion sieht der Analyst Emmanuel Papadakis den jährlichen Pharmatag der Schweizer geringfügig positiv, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

11:36 Roche Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
23.09.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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