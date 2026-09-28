Roche Aktie
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Entgegen der Marktreaktion sieht der Analyst Emmanuel Papadakis den jährlichen Pharmatag der Schweizer geringfügig positiv, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Hold
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
340,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|11:36
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:36
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.07.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG