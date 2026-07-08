Roche Aktie
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 395 Franken belassen. Justin Smith attestierte dem Pharmakonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung eine "beeindruckende Marge" als Treiber solider Ergebnisse./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Outperform
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
395,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
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|Bernstein Research
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|27.05.26
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|Deutsche Bank AG
|01.05.26
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