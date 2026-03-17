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Symbol RHHVF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
UBS AG

Roche Buy

14:16 Uhr
Roche Buy
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
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Charts| News| Analysen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe die Erwartungen insgesamt erfüllt, schrieb Matthew Weston in seiner Einschätzung vom Donnerstag./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Buy

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
384,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 432,80		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
342,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

14:16 Roche Buy UBS AG
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23.04.26 Roche Overweight Barclays Capital
10.04.26 Roche Buy UBS AG
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