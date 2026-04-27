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Marktkap. 48,03 Mrd. EUR

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Symbol DBOEF

Warburg Research

Deutsche Börse Buy

10:51 Uhr
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 293 Euro auf "Buy" belassen. Die Eschborner hätten bei Erträgen und Gewinnen die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach den Quartalszahlen. Das starke Wachstum treibe die Gewinnentwicklung an./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
293,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
267,20 €		 Abst. Kursziel*:
9,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
268,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,08%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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