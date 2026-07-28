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RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

20:56 Uhr
Airbus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um elf Prozent übertroffen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Getrieben sei dies von den Auslieferungen in der Zivilflugzeugsparte sowie der Stärke des Rüstungs- und Weltraumbereichs./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
208,75 €		 Abst. Kursziel*:
7,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
205,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,76%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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