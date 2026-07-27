Gerresheimer Aktie
Marktkap. 965,74 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 16 auf 30 Euro angehoben. Der Verkauf der US-Tochter Centor und des Kunststoffgeschäfts an den Finanzinvestor Apax verspreche deutliche Entlastung, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Aktienkurs hält er aber einen Abschlag von fast der Hälfte gegenüber Wettbewerbern wegen der immer noch hohen Unwägbarkeiten bei dem Verpackungshersteller für angemessen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:34 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:42 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Halten
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
28,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
28,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Gerresheimer AG
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