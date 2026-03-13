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Marktkap. 610,32 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
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WKN A0LD6E

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Symbol GRRMF

Bernstein Research

Gerresheimer Underperform

13:16 Uhr
Gerresheimer Underperform
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
18,10 EUR 0,58 EUR 3,31%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 18,90 Euro auf "Underperform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 23:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Underperform

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
18,90 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
18,17 €		 Abst. Kursziel*:
4,02%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
18,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,42%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

13:16 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
24.02.26 Gerresheimer Sell UBS AG
16.02.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
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EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Publication of the 2025 annual and consolidated financial statements only after March 31, 2026, exclusion from the SDAX, postponement of the Annual General Meeting
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