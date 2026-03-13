Gerresheimer Aktie
Marktkap. 610,32 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 18,90 Euro auf "Underperform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Underperform
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
18,90 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
18,17 €
|Abst. Kursziel*:
4,02%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
18,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,42%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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