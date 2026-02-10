Gerresheimer Aktie
Marktkap. 920,15 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Die neuen Geschäftsziele für 2026 des Herstellers von Spezialverpackungen seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Olivier Calvet in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Mittelwert der für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) avisierten Zielspanne liege um mehr als 12 Prozent unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Neutral
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
19,03 €
|Abst. Kursziel*:
52,39%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
18,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,26%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Gerresheimer AG
|11:51
|Gerresheimer Equal Weight
|Barclays Capital
|09:31
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Gerresheimer Equal Weight
|Barclays Capital
|09:31
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|16.12.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|11:51
|Gerresheimer Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)