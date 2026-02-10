DAX 24.935 -0,2%ESt50 6.038 -0,2%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.386 -2,5%Euro 1,1901 +0,1%Öl 70,28 +1,7%Gold 5.083 +1,2%
Profil

Gerresheimer Aktie

Marktkap. 920,15 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

UBS AG

Gerresheimer Neutral

14:01 Uhr
Gerresheimer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
18,80 EUR -8,42 EUR -30,93%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Die neuen Geschäftsziele für 2026 des Herstellers von Spezialverpackungen seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Olivier Calvet in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Mittelwert der für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) avisierten Zielspanne liege um mehr als 12 Prozent unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Neutral

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,03 €		 Abst. Kursziel*:
52,39%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
18,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,26%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

