Analystenstimme

Gerresheimer-Aktie gibt nach: Berenberg senkt Kursziel

16.02.26 11:32 Uhr
Gerresheimer-Aktie im Minus: Analysten skeptisch nach Bilanzuntersuchungen | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer angesichts der Bilanzverschiebung wegen andauernder Untersuchungen von 30 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
20,88 EUR -0,32 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der ebenfalls angekündigte Verkauf der US-Tochter Centor könnte ein Rettungsanker sein, schrieb Analyst Christian Ehmann am Freitagabend. Sein Vertrauen in die Ertragsqualität des Spezialverpackungsherstellers werde aber neben den Bilanzierungsunregelmäßigkeiten auch von wesentlichen Wertminderungen, einer schwächeren Profitabilität und dem im Konsensvergleich enttäuschenden Ausblick untergraben.

Die Gerresheimer-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,16 Prozent auf 19,66 Euro.

/rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

