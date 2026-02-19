Dividendenplus

Der Abfüllanlagenhersteller erhöht die Ausschüttung und bestätigt seine Ziele für das laufende Jahr.

Die Aktionäre von KRONES können sich auf eine höhere Dividende freuen. Der Hersteller von Abfüllanlagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie kündigte bei Vorlage seiner endgültigen Geschäftszahlen eine Aufstockung um 20 Cent auf 2,80 Euro je Aktie an. 2025 hatten sie eine Gewinnbeteiligung von 2,60 Euro je Aktie eingestrichen.

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Ausgeschüttet werden insgesamt 29,6 Prozent des Konzerngewinns. Die Dividendenpolitik des Unternehmens sieht eine Zielquote von 25 bis 30 Prozent vor.

Die schon vor einem Monat veröffentlichten Zahlen für das abgelaufene Jahr wurden ebenso bestätigt, wie die Prognose für 2026.

Zeitweise sinkt die KRONES-Aktie im XETRA-Handel am Freitag um 2,07 Prozent auf 113,60 Euro.

DJG/rio/mgo

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