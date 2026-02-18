Vorläufige Zahlen

KRONES hat im vergangenen Jahr seine selbst gesteckten Ziele erreicht und will seinen Kurs des profitablen Wachstums im laufenden Jahr fortsetzen.

Wie der Hersteller von Abfüllanlagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie mitteilte, legte der Umsatz auf Basis vorläufiger Berechnungen um 7 Prozent auf 5,664 Milliarden Euro zu. Der Auftragseingang wuchs um 1,9 Prozent auf 5,565 Milliarden Euro. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten im Mittel mit einem Umsatz von knapp 5,7 Milliarden Euro und Ordereingängen von 5,6 Milliarden gerechnet.

Das EBITDA steigerte der MDAX-Konzern überproportional um 12,2 Prozent auf 602,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 10,6 von 10,1 Prozent im Jahr zuvor. Die Konsensschätzung hatte exakt auf 602 Millionen Euro EBITDA und eine Marge von 10,6 Prozent gelautet.

KRONES selbst hatte sich für das vergangene Jahr ein Umsatzplus von 7 bis 9 Prozent, eine EBITDA-Marge von 10,2 bis 10,8 Prozent sowie einen ROCE (Return on Capital Employed) von 18 bis 20 Prozent vorgenommen. Letzteren steigerte KRONES 2025 auf 19,1 (Vorjahr 18,2) Prozent. Das Konzernergebnis stieg auf 299,2 (Vorjahr 277,2) Millionen Euro.

Im laufenden Jahr strebt KRONES ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent bei einer verbesserten EBITDA-Marge von 10,7 bis 11,1 Prozent und einem ROCE von 19 bis 20 Prozent an.

Laut KRONES zogen Auftragseingang und Umsatz im vierten Quartal stark an. So stiegen das Ordervolumen um 8,6 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro und der Umsatz um 9,7 Prozent auf 1,556 Milliarden. Das EBITDA kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 17,5 Prozent auf 171,6 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 11,0 von 10,3 Prozent.

Die endgültigen Zahlen veröffentlicht KRONES mit dem Geschäftsbericht am 20. März.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die KRONES-Aktie zeitweise 1,85 Prozent tiefer bei 137,80 Euro.

