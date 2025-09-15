Enttäuschende Signale

Die Aktien von KRONES sind am Mittwoch anlässlich eines Kapitalmarkttags unter Druck geraten.

Am Nachmittag waren die KRONES-Papiere mit einem Kursminus von 4,1 Prozent das Schlusslicht im MDAX der mittelgroßen Unternehmen.

Ein Händler verwies darauf, dass die Veranstaltung insgesamt solide gewesen sei. Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen habe allerdings enttäuschende Signale fürs kommende Jahr gesendet.

