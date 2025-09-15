DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.091 +0,7%Nas22.221 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
Enttäuschende Signale

KRONES-Aktie verliert nach durchwachsenem Kapitalmarkttag

17.09.25 16:57 Uhr
KRONES-Aktie mit Kurssturz nach Kapitalmarkttag | finanzen.net

Die Aktien von KRONES sind am Mittwoch anlässlich eines Kapitalmarkttags unter Druck geraten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
131,80 EUR -2,60 EUR -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Nachmittag waren die KRONES-Papiere mit einem Kursminus von 4,1 Prozent das Schlusslicht im MDAX der mittelgroßen Unternehmen.

Ein Händler verwies darauf, dass die Veranstaltung insgesamt solide gewesen sei. Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen habe allerdings enttäuschende Signale fürs kommende Jahr gesendet.

/niw/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
12.09.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
