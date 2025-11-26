DAX 23.789 +0,3%ESt50 5.658 +0,0%MSCI World 4.376 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 -0,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.366 +0,4%Euro 1,1597 +0,0%Öl 63,22 +0,2%Gold 4.160 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt
1&1-Aktie im Plus: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren 1&1-Aktie im Plus: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KRONES Aktie

Kaufen
Verkaufen
KRONES Aktien-Sparplan
130,40 EUR +0,40 EUR +0,31 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,09 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 633500

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006335003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KRNNF

Jefferies & Company Inc.

KRONES Buy

15:41 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
130,40 EUR 0,40 EUR 0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Von dem Getränke-Abfüllanlagenbauer habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus habe auf der derzeitigen Auftragsentwicklung und dem Wachstumspotenzial für das kommende Jahr gelegen. Das Unternehmen halte weiterhin an seiner Prognose für 2025 fest./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
157,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
129,20 €		 Abst. Kursziel*:
21,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
130,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,40%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

15:41 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
20.11.25 KRONES Buy Warburg Research
10.11.25 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 KRONES Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu KRONES AG

TraderFox Aktienscreening Big Call Screening: McDonald´s, Krones, Vinci, AXA Big Call Screening: McDonald´s, Krones, Vinci, AXA
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochmittag mit Einbußen
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor einem Jahr verdient
wikifolio Krones weiter mit anhaltendem positiven Trend
finanzen.net MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient
TraderFox Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück.
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 07/11/2025, 06:45 CET/CEST - Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-News: Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Krones AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Krones significantly increases profitability in first half-year and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Krones has a good start into 2025 and continues its profitable growth path
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
KRONES AG zu myNews hinzufügen