KRONES Aktie
Marktkap. 4,09 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Von dem Getränke-Abfüllanlagenbauer habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus habe auf der derzeitigen Auftragsentwicklung und dem Wachstumspotenzial für das kommende Jahr gelegen. Das Unternehmen halte weiterhin an seiner Prognose für 2025 fest./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
157,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
129,20 €
|Abst. Kursziel*:
21,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
130,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,40%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
158,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
