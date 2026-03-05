DAX 23.788 -0,1%ESt50 5.759 -0,4%MSCI World 4.454 -0,1%Top 10 Crypto 9,2285 -3,9%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.927 -0,2%Euro 1,1575 -0,3%Öl 86,99 +3,2%Gold 5.084 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX schwankt -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LEG Immobilien Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
65,45 EUR -0,10 EUR -0,15 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,99 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN LEG111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000LEG1110

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LEGIF

Deutsche Bank AG

LEG Immobilien Buy

11:11 Uhr
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
65,45 EUR -0,10 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler hob in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Jahresbilanz den starken Anstieg des Substanzwerts (NTA) und die Fortschritte bei Immobilienverkäufen hervor./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,65 €		 Abst. Kursziel*:
20,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,17%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,59 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

11:11 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu LEG Immobilien

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: LEG Immobilien, Merck KGaA, GFT Technologies, DHL Group Stocks in Action: LEG Immobilien, Merck KGaA, GFT Technologies, DHL Group
dpa-afx ROUNDUP 3: LEG will deutlich höhere Dividende zahlen - Ziele für 2026 bestätigt
Dow Jones LEG Immobilien-Aktie etwas schwächer: Dividende erhöht - weiteres Wachstum voraus
dpa-afx ROUNDUP 2: LEG will deutlich höhere Dividende zahlen - Ziele für 2026 bestätigt
dpa-afx ROUNDUP: LEG will deutlich höhere Dividende zahlen - Ziele für 2026 bestätigt
dpa-afx LEG peilt 2026 weiterhin Rekordwert für operativen Gewinn an
finanzen.net Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Will Perplexity's AI Workloads Accelerate CRWV's Next Leg of Expansion?
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Cointelegraph Bitcoin still due ‘next leg down’ as $73K BTC price precedes death cross
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
NewsBTC Dogecoin (DOGE) Under Strain, Sellers Eye Another Leg Lower
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
LEG Immobilien zu myNews hinzufügen