LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,99 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler hob in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Jahresbilanz den starken Anstieg des Substanzwerts (NTA) und die Fortschritte bei Immobilienverkäufen hervor./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,65 €
|Abst. Kursziel*:
20,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,17%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,59 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|11:11
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.