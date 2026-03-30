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Marktkap. 4,09 Mrd. EUR

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Symbol LEGIF

Barclays Capital

LEG Immobilien Equal Weight

09:26 Uhr
LEG Immobilien Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LEG von 70 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der deutsche Markt für Wohnimmobilien bleibe herausfordernd, schrieb Paul May in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für eine Besserung müssten sich die Angebots- und Nachfragepreise stärker annähern, voraussichtlich mittels sinkender Verkaufspreise. Außerdem müssten sich die Finanzierungskonditionen verbessern./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 18:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG

Zusammenfassung: LEG Immobilien Equal Weight

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
55,65 €		 Abst. Kursziel*:
7,82%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
55,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,72%
Analyst Name:
Paul May 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

09:26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
30.03.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
06.03.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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