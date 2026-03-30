LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,09 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LEG von 70 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der deutsche Markt für Wohnimmobilien bleibe herausfordernd, schrieb Paul May in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für eine Besserung müssten sich die Angebots- und Nachfragepreise stärker annähern, voraussichtlich mittels sinkender Verkaufspreise. Außerdem müssten sich die Finanzierungskonditionen verbessern./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 18:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG
Zusammenfassung: LEG Immobilien Equal Weight
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
55,65 €
|Abst. Kursziel*:
7,82%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
55,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,72%
|
Analyst Name:
Paul May
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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