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Alphabet A (ex Google) Aktie

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Symbol GOOGL

UBS AG

Alphabet A (ex Google) Neutral

14:41 Uhr
Alphabet A (ex Google) Neutral
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktien nach dem Event "Google Marketing Live" mit einem Kursziel von 410 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Stephen Ju erwähnte am Donnerstagabend eine zunehmende Monetarisierung von Angeboten des Google-Mutterkonzerns. Entsprechende Verbesserungen habe er in seinem Bewertungsmodell aber bereits berücksichtigt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 410,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 387,66		 Abst. Kursziel*:
5,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 387,93		 Abst. Kursziel aktuell:
5,69%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 432,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

14:41 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
20.05.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
20.05.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
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