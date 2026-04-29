Alphabet A (ex Google) Aktie

323,70 EUR +23,60 EUR +7,86 %
380,44 USD +30,06 USD +8,58 %
Marktkap. 3,63 Bio. EUR

KGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F

ISIN US02079K3059

Symbol GOOGL

Alphabet A (ex Google) Neutral

18:16 Uhr
Alphabet A (ex Google) Neutral
Alphabet A (ex Google)
323,70 EUR 23,60 EUR 7,86%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 375 auf 410 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Google-Holding habe das zweite Quartal in Folge mit den Suchmaschinenumsätzen die Erwartungen übertroffen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sei der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft gestiegen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 410,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 374,68		 Abst. Kursziel*:
9,43%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 380,44		 Abst. Kursziel aktuell:
7,77%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 414,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

18:16 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
14:16 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
13:46 Alphabet A (ex Google) Overweight Barclays Capital
08:56 Alphabet A (ex Google) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

finanzen.net Quartalsbilanz Alphabet-Aktie stärker: Gewinn sprengt Erwartungen - Umsatz über 100-Milliarden-Dollar-Schwelle Alphabet-Aktie stärker: Gewinn sprengt Erwartungen - Umsatz über 100-Milliarden-Dollar-Schwelle
finanzen.net Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt im Plus
finanzen.net Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) springt am Donnerstagnachmittag hoch
finanzen.net Börse New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten
wikifolio Alphabet nach Zahlen: Analysten werden (noch) bullisher
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Alphabet-A-Aktie auf 450 Dollar - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 425 Dollar - 'Outperform'
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochabend mit Verlusten
Business Times Google Cloud pulls ahead as Big Tech’s AI bet swells to US$700 billion
Cnet Motorola Razr Fold vs. Google Pixel 10 Pro Fold: Key Specs Compared
FOX Business Sticker Mule demands Google fix ‘mislabeled’ ads tying company to CEO’s New York political campaign
Benzinga Google &#39;Proudly&#39; Defends Pentagon AI Ties Amid Internal Backlash: Report
Financial Times FirstFT: Google pulls ahead as Big Tech AI spending targets surge
Financial Times Google outpaces rivals as Big Tech’s AI spending plans rise to $725bn
MotleyFool Alphabet GOOGL Q1 2026 Earnings Call Transcript
