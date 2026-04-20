DAX fällt zurück -- Wall Street höher -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- D-Wave & Co., Allianz, AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstung im Fokus
Alphabet A (ex Google) Aktie

287,50 EUR +1,60 EUR +0,56 %
337,89 USD +0,54 USD +0,16 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,51 Bio. EUR

KGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F

ISIN US02079K3059

Symbol GOOGL

UBS AG

Alphabet A (ex Google) Neutral

16:26 Uhr
Alphabet A (ex Google) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktien von 348 auf 375 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Stephen Ju gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die kommenden Quartalsberichte von Internetfirmen, deren Geschäfte stark von Online-Werbung getrieben sind. Dem ersten Quartal dürfte allgemein ein starker Februar zu Gute kommen, bevor dann der März schon vom Iran-Krieg beeinträchtigt worden sei. Für den Google-Mutterkonzern erhöhte er seine Umsatzschätzung für dieses Jahr marginal und für 2027 um 3 Prozent./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 375,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 338,59		 Abst. Kursziel*:
10,75%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 337,89		 Abst. Kursziel aktuell:
10,98%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 386,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

16:26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
20.04.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Alphabet A (ex Google) Overweight Barclays Capital
05.02.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
