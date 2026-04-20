ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktien von 348 auf 375 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Stephen Ju gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die kommenden Quartalsberichte von Internetfirmen, deren Geschäfte stark von Online-Werbung getrieben sind. Dem ersten Quartal dürfte allgemein ein starker Februar zu Gute kommen, bevor dann der März schon vom Iran-Krieg beeinträchtigt worden sei. Für den Google-Mutterkonzern erhöhte er seine Umsatzschätzung für dieses Jahr marginal und für 2027 um 3 Prozent./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 375,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 338,59
|Abst. Kursziel*:
10,75%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 337,89
|Abst. Kursziel aktuell:
10,98%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 386,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|16:26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|20.04.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
