ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Signale von der diesjährigen Konferenz "Google Cloud Next", auf der neue KI-Lösungen, Cloud-Infrastrukturen und Sicherheitsfunktionen vorgestellt werden, dürften das Vertrauen der Anleger untermauern, schrieb Stephen Ju am Donnerstag. Er erinnerte aber an die historisch hohe Bewertung der Aktien./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 375,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 339,32
|Abst. Kursziel*:
10,52%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 340,41
|Abst. Kursziel aktuell:
10,16%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 386,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|12:16
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|21.04.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|20.04.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|Barclays Capital
|12:16
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|21.04.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|20.04.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|15.05.19
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.08
|Alphabet A (ex Google) sell
|Merriman Curhan Ford & Co
|19.11.08
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Nasd@q Inside
|16.03.07
|Alphabet A (ex Google)
|Der Aktionärsbrief
|08.03.06
|Alphabet A (ex Google)
|Der Aktionär
|12:16
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|21.04.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG