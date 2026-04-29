DAX 24.020 +0,3%ESt50 5.808 -0,2%MSCI World 4.611 +0,1%Top 10 Crypto 9,7385 +0,7%Nas 24.673 +0,0%Bitcoin 64.986 +0,2%Euro 1,1707 +0,2%Öl 116,6 -4,2%Gold 4.638 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- VW mit großem Gewinneinbruch -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien, RTL, LPKF im Fokus
Top News
Ausblick: Caterpillar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Caterpillar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Microsoft-Aktie etwas höher: Umsatz und Gewinn legen deutlich zu Microsoft-Aktie etwas höher: Umsatz und Gewinn legen deutlich zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alphabet A (ex Google) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
319,35 EUR +19,25 EUR +6,41 %
STU
373,98 USD +24,15 USD +6,90 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,63 Bio. EUR

KGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A14Y6F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US02079K3059

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GOOGL

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 400 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei grundsolide gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag zu dem Bericht. Der Internetriese sitze "im Fahrersitz", was Verbraucheranwendungen Künstlicher Intelligenz angehe./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 425,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 349,94		 Abst. Kursziel*:
21,45%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 373,98		 Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 400,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

08:56 Alphabet A (ex Google) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

finanzen.net Quartalsbilanz Alphabet-Aktie stärker: Gewinn sprengt Erwartungen - Umsatz über 100-Milliarden-Dollar-Schwelle Alphabet-Aktie stärker: Gewinn sprengt Erwartungen - Umsatz über 100-Milliarden-Dollar-Schwelle
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Alphabet-A-Aktie auf 450 Dollar - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 425 Dollar - 'Outperform'
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochabend mit Verlusten
finanzen.net Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Nachmittag Boden gut
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Google: Geheimer KI-Deal mit dem Pentagon beflügelt Anleger - So reagiert die Alphabet-Aktie
wikifolio Nvidia erreicht neues Rekordhoch
FOX Business Sticker Mule demands Google fix ‘mislabeled’ ads tying company to CEO’s New York political campaign
Benzinga Google &#39;Proudly&#39; Defends Pentagon AI Ties Amid Internal Backlash: Report
Financial Times FirstFT: Google pulls ahead as Big Tech AI spending targets surge
Financial Times Google outpaces rivals as Big Tech’s AI spending plans rise to $725bn
MotleyFool Alphabet GOOGL Q1 2026 Earnings Call Transcript
Business Times Alphabet sales beat estimates on Google cloud, AI customers
Zacks Alphabet (GOOGL) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
RSS Feed
Alphabet A (ex Google) zu myNews hinzufügen