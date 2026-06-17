Bayer Aktie
Marktkap. 35,38 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Dass ein Richter den milliardenschweren US-Vergleich um den Unkrautvernichter Glyphosat zurück an ein Gericht in Missouri verwiesen hat, wertete Matthew Weston in einer ersten Reaktion vom Mittwochnachmittag als wichtigen Erfolg für die Leverkusener. Denn der dortige Richter habe bereits die Rahmenbedingungen für den Vergleich genehmigt, welche zwischen den Anwälten der Kläger und Bayer vereinbart worden seien./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,91 €
|Abst. Kursziel*:
37,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,20%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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