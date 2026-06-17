DAX 24.935 +0,1%ESt50 6.300 +0,7%MSCI World 4.803 -0,1%Top 10 Crypto 8,1980 -0,5%Nas 26.022 -1,3%Bitcoin 55.535 -0,8%Euro 1,1521 +0,1%Öl 77,16 -1,9%Gold 4.301 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Tokio mit neuem Rekordhoch -- Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich -- VW, LANXESS im Fokus
Top News
Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich - Aktien von Zulieferern wie Lens Technology & Co. profitieren Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich - Aktien von Zulieferern wie Lens Technology & Co. profitieren
USA und Iran unterzeichnen Abkommen - Vereinbarung tritt laut Pakistan sofort in Kraft USA und Iran unterzeichnen Abkommen - Vereinbarung tritt laut Pakistan sofort in Kraft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
38,18 EUR +0,66 EUR +1,76 %
STU
finanzen.net zero
Bayer jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 35,38 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

UBS AG

Bayer Buy

08:01 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
38,18 EUR 0,66 EUR 1,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Dass ein Richter den milliardenschweren US-Vergleich um den Unkrautvernichter Glyphosat zurück an ein Gericht in Missouri verwiesen hat, wertete Matthew Weston in einer ersten Reaktion vom Mittwochnachmittag als wichtigen Erfolg für die Leverkusener. Denn der dortige Richter habe bereits die Rahmenbedingungen für den Vergleich genehmigt, welche zwischen den Anwälten der Kläger und Bayer vereinbart worden seien./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,91 €		 Abst. Kursziel*:
37,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,20%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08:01 Bayer Buy UBS AG
08:01 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Bayer Buy UBS AG
12.06.26 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 Bayer Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Kursgewinne Bayer-Aktie auf Monatshoch trotz juristischer Unklarheiten in den USA Bayer-Aktie auf Monatshoch trotz juristischer Unklarheiten in den USA
dpa-afx Bayer erleichtert: Richter schickt US-Sammelvergleich zurück in Bundesstaat
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX bewegt letztendlich im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag mit Kursplus
finanzen.net XETRA-Handel DAX in der Verlustzone
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich fester
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 klettert nachmittags
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Bayer (BAYRY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga Bayer Says &#39;Not Now&#39; To Monsanto Spin-Off Amid Ongoing Roundup Legal Battle
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen