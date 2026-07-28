Allianz Aktie
Marktkap. 162,82 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 440 Euro belassen. Ben Cohen befasste sich mit der Mitteilung des Versicherers, den bisherigen Pimco-Mitarbeiter-Beteiligungsplan gekündigt und die ausgegebenen Anteile gegen Bargeld zurückgekauft zu haben. Dies sei strategisch sinnvoll und der Kaufpreis fair, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
440,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
431,60 €
|Abst. Kursziel*:
1,95%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
431,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,88%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
433,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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