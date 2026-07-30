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Symbol BPAQF

RBC Capital Markets

BP Outperform

15:56 Uhr
BP Outperform
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor den am 1. August anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria wies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf wichtige Bereiche hin, denen Beachtung geschenkt werden dürfte. Dies seien etwa noch mehr "außergewöhnliche" Ölgeschäfte, Veräußerungen und strategische Prioritäten./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Outperform

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,51 £		 Abst. Kursziel*:
26,93%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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