BP Aktie
Marktkap. 98,09 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor den am 1. August anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria wies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf wichtige Bereiche hin, denen Beachtung geschenkt werden dürfte. Dies seien etwa noch mehr "außergewöhnliche" Ölgeschäfte, Veräußerungen und strategische Prioritäten./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Outperform
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,51 £
|Abst. Kursziel*:
26,93%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,21 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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