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Symbol BPAQF

AI Analyse

Barclays Capital

BP Overweight

12:26 Uhr
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,29 EUR 0,04 EUR 0,61%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BP von 650 auf 685 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth rechnet in den kommenden Monaten eher mit steigenden Gaspreisen, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Sorge vor neuen Kapazitäten sei zwar durchaus berechtigt aber verfrüht. Sie kämen erst gegen Ende der Dekade auf den Markt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Overweight

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
6,85 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,42 £		 Abst. Kursziel*:
26,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,28 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

12:26 BP Overweight Barclays Capital
08:16 BP Outperform RBC Capital Markets
25.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 BP Buy UBS AG
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