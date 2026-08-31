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ArcelorMittal Aktie

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66,18 EUR +0,74 EUR +1,13 %
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Marktkap. 48,45 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,31%
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Symbol AMSYF

Deutsche Bank AG

ArcelorMittal Buy

09:31 Uhr
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
66,18 EUR 0,74 EUR 1,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse seine Geschäftsprognosen an. Er verwies dabei auf einsetzenden strukturellen Rückenwind. Der Experte geht zwar von einer weiterhin schwachen Nachfrage aus, ist aber der Ansicht, dass die Entwicklung der Stahlpreise noch immer positiv überraschen könnte. Bei Thyssenkrupp gab er in einem separaten Kommentar auch einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,12 €		 Abst. Kursziel*:
7,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,28%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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