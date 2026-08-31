ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 48,45 Mrd. EURKGV 10,68 Div. Rendite 1,31%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse seine Geschäftsprognosen an. Er verwies dabei auf einsetzenden strukturellen Rückenwind. Der Experte geht zwar von einer weiterhin schwachen Nachfrage aus, ist aber der Ansicht, dass die Entwicklung der Stahlpreise noch immer positiv überraschen könnte. Bei Thyssenkrupp gab er in einem separaten Kommentar auch einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,12 €
|Abst. Kursziel*:
7,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,28%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|09:31
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG