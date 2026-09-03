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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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40,05 EUR +0,38 EUR +0,96 %
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Marktkap. 220,9 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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AI Analyse

Barclays Capital

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

12:31 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
40,05 EUR 0,38 EUR 0,96%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Shell von 4500 auf 4700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth rechnet in den kommenden Moanten eher mit steigenden Gaspreisen, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Sorge vor neuen Kapazitäten sei zwar durchaus berechtigt aber verfrüht. Sie kämen erst gegen Ende der Dekade auf den Markt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
47,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,40 £		 Abst. Kursziel*:
36,65%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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