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AI Analyse

Barclays Capital

Eni Overweight

12:26 Uhr
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth rechnet in den kommenden Moanten eher mit steigenden Gaspreisen, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Sorge vor neuen Kapazitäten sei zwar durchaus berechtigt aber verfrüht. Sie kämen erst gegen Ende der Dekade auf den Markt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
29,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,47 €		 Abst. Kursziel*:
25,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,88%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

12:26 Eni Overweight Barclays Capital
08:16 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Eni Buy UBS AG
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