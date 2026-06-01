Eni Aktie
Marktkap. 63,96 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Biraj Borkhataria berichtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie von den Höhepunkten im Rahmen einer hauseigenen Fachkonferenz. Bei Eni habe sich diese vor allem um das Upstream-Geschäft gedreht. Dort habe es den Anschein, als ob der Ölkonzern über eine Reihe von Optionen verfüge, um die kürzlich vorgestellten Strategieziele zu übertreffen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 14:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 14:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Sector Perform
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
22,97 €
|Abst. Kursziel*:
21,92%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
23,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,59%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|21:26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Eni Buy
|UBS AG
|21:26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Eni Buy
|UBS AG
|21.05.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Eni Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21:26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets