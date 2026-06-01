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Eni Aktie

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Marktkap. 63,96 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
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RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

21:26 Uhr
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,22 EUR 0,40 EUR 1,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Biraj Borkhataria berichtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie von den Höhepunkten im Rahmen einer hauseigenen Fachkonferenz. Bei Eni habe sich diese vor allem um das Upstream-Geschäft gedreht. Dort habe es den Anschein, als ob der Ölkonzern über eine Reihe von Optionen verfüge, um die kürzlich vorgestellten Strategieziele zu übertreffen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 14:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 14:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
22,97 €		 Abst. Kursziel*:
21,92%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
23,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,59%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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