Eni Aktie
Marktkap. 65,92 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Nach Kursverlusten der Öl- und Gasaktien nach dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran preisten die Aktienkurse nun einen Ölpreis von 70 US-Dollar je Barrel ein, schrieb Joshua Stone am Montagabend. Das könnte den Appetit der Investoren nun zu einem Wiedereinstieg animieren./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Buy
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,13 €
|Abst. Kursziel*:
31,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,96%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|08:26
|Eni Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Eni Overweight
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|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Eni Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Eni Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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