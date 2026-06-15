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Eni Aktie

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22,15 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
20,41 CHF +0,06 CHF +0,28 %
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Marktkap. 65,92 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
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Symbol EIPAF

UBS AG

Eni Buy

08:26 Uhr
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
22,15 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Nach Kursverlusten der Öl- und Gasaktien nach dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran preisten die Aktienkurse nun einen Ölpreis von 70 US-Dollar je Barrel ein, schrieb Joshua Stone am Montagabend. Das könnte den Appetit der Investoren nun zu einem Wiedereinstieg animieren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,13 €		 Abst. Kursziel*:
31,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,96%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:26 Eni Buy UBS AG
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