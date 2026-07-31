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HENSOLDT Aktie

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Symbol HNSDF

Deutsche Bank AG

HENSOLDT Buy

15:16 Uhr
HENSOLDT Buy
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
86,06 EUR 6,24 EUR 7,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der Rüstungselektronik-Spezialist habe im zweiten Quartal bei Umsatz und Auftragseingang die Erwartungen übertroffen, schrieb Christophe Menard in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erholung der Erlöse im Bereich Optronik habe sich im zweiten Quartal bestätigt./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
82,90 €		 Abst. Kursziel*:
21,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
86,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,36%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

15:16 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
11:31 HENSOLDT Buy Warburg Research
31.07.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
31.07.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HENSOLDT

finanzen.net Analysten uneins HENSOLDT-Aktie dreht ins Plus: Anleger trotzen der Kursdelle nach der Bilanz HENSOLDT-Aktie dreht ins Plus: Anleger trotzen der Kursdelle nach der Bilanz
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX notiert letztendlich deutlich im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels stärker
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: Hausse bei HENSOLDT am Montagnachmittag
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX steigt
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX mit sattem Kursplus
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: Am Montagmittag Gewinne im MDAX
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag im Bullenmodus
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HENSOLDT doubles order intake in the first half of 2026 – revenue and earnings rise significantly
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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