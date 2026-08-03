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Symbol NEMTF

UBS AG

Nemetschek SE Sell

08:36 Uhr
Nemetschek SE Sell
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
58,30 EUR -1,00 EUR -1,69%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek nach Zahlen zum zweiten Quartal von 53 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Zahlenwerk rücke allerdings angesichts eines neuerlichen Zukaufs in den Hintergrund, schrieb Michael Briest in einer Studie am Dienstag. Die Übernahme der Computerworks AG dürfte sich positiv auf die konsolidierten Ergebnisse des Entwicklers von Bau- und Architektur-Software auswirken, weil Nemetschek nun sonst übliche Kommissionen von 25 bis 30 Prozent an diesen Zwischenverkäufer nicht mehr entrichten müsse./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Sell

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
60,05 €		 Abst. Kursziel*:
-13,41%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
58,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,81%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

08:36 Nemetschek Sell UBS AG
08:36 Nemetschek Sell UBS AG
31.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Nemetschek Halten DZ BANK
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