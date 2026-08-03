Nemetschek Aktie
Marktkap. 6,7 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek nach Zahlen zum zweiten Quartal von 53 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Zahlenwerk rücke allerdings angesichts eines neuerlichen Zukaufs in den Hintergrund, schrieb Michael Briest in einer Studie am Dienstag. Die Übernahme der Computerworks AG dürfte sich positiv auf die konsolidierten Ergebnisse des Entwicklers von Bau- und Architektur-Software auswirken, weil Nemetschek nun sonst übliche Kommissionen von 25 bis 30 Prozent an diesen Zwischenverkäufer nicht mehr entrichten müsse./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 20:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Sell
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
60,05 €
|Abst. Kursziel*:
-13,41%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
58,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,81%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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