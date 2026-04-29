UBS AG

Nemetschek SE Sell

12:11 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sell" belassen. Der Bausoftware-Anbieter sei gut ins Jahr gestartet und habe den währungsbereinigten Umsatz stärker als erwartet gesteigert, während die Margen ein wenig enttäuscht hätten, schrieb Michael Briest am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der unveränderte Ausblick beinhalte zwar leicht über den Konsensschätzungen liegende Wachstumsziele, berücksichtige aber noch nicht die anstehende Übernahme von HPSS./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group