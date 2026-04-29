Nemetschek Aktie
Marktkap. 7,2 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sell" belassen. Der Bausoftware-Anbieter sei gut ins Jahr gestartet und habe den währungsbereinigten Umsatz stärker als erwartet gesteigert, während die Margen ein wenig enttäuscht hätten, schrieb Michael Briest am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der unveränderte Ausblick beinhalte zwar leicht über den Konsensschätzungen liegende Wachstumsziele, berücksichtige aber noch nicht die anstehende Übernahme von HPSS./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Sell
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
62,15 €
|Abst. Kursziel*:
-9,90%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
62,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,18%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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