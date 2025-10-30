DAX 23.946 -0,8%ESt50 5.658 -0,4%MSCI World 4.360 -0,8%Top 10 Crypto 13,66 -3,8%Nas 23.507 -1,4%Bitcoin 89.189 -3,6%Euro 1,1490 -0,3%Öl 64,47 -0,6%Gold 3.968 -0,8%
Nemetschek Aktie

Marktkap. 11,55 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
Nemetschek SE
Nemetschek SE
98,05 EUR -1,25 EUR -1,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nemetschek auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 85 Euro je Aktie belassen. Der Bausoftwareanbieter habe sich im dritten Quartal operativ solide entwickelt, schrieb Armin Kremser am Dienstag nach dem Bericht. Er konstatierte aber eine fortgeschrittene Bewertungskompression und sieht noch immer ein Rückschlagrisiko für die Aktie, wenn auch ein zunehmend überschaubares./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek Verkaufen

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
97,65 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
98,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
127,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

