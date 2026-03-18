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Barclays Capital

Eni Overweight

19:41 Uhr
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,66 EUR 0,66 EUR 2,87%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 27 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit positiven Reaktionen auf den Kapitalmarkttag. Ihr neues Kursziel impliziere, dass der Ölkonzern auf dem Wege dazu sei, in die Gruppe der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Milliarden US-Dollar aufzusteigen./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,80 €		 Abst. Kursziel*:
19,77%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,48%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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