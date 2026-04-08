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RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

08:16 Uhr
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,90 EUR 0,40 EUR 1,68%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eni nach einer Investorenveranstaltung von 24 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria hob am Mittwochabend seine Schätzungen für den Ölkonzern mit Blick auf mittelfristig steigende Rohstoffpreise an. Der Strategieplan der Italiener finde inzwischen mehr Akzeptanz./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
23,91 €		 Abst. Kursziel*:
17,13%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
23,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

08:16 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
02.04.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 Eni Buy UBS AG
31.03.26 Eni Overweight Barclays Capital
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