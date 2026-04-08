RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

08:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eni nach einer Investorenveranstaltung von 24 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria hob am Mittwochabend seine Schätzungen für den Ölkonzern mit Blick auf mittelfristig steigende Rohstoffpreise an. Der Strategieplan der Italiener finde inzwischen mehr Akzeptanz./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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