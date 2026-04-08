Eni Aktie
Marktkap. 70,65 Mrd. EURKGV 20,59
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eni nach einer Investorenveranstaltung von 24 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria hob am Mittwochabend seine Schätzungen für den Ölkonzern mit Blick auf mittelfristig steigende Rohstoffpreise an. Der Strategieplan der Italiener finde inzwischen mehr Akzeptanz./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Sector Perform
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
23,91 €
|Abst. Kursziel*:
17,13%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
23,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
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