FedEx Aktie

335,30 EUR +0,60 EUR +0,18 %
STU
389,05 USD +2,23 USD +0,58 %
BTT
Marktkap. 79,52 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN US31428X1063

Symbol FDX

Barclays Capital

FedEx Overweight

11:46 Uhr
FedEx Overweight
FedEx Corp.
335,30 EUR 0,60 EUR 0,18%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Brandon Oglenski erinnerte am Donnerstagabend daran, dass die Aktie des Logistikers ab der kommenden Woche wegen einer Abspaltung ohne das Frachtgeschäft gehandelt wird. Er teilte daher erstmals seine Schätzungen auf. Er glaubt, dass sich die Bewertung der Frachtsparte an den börsennotierten Vergleichsunternehmen Old Dominion, Saia und XPO orientieren wird./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 20:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 20:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Overweight

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 450,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 388,91		 Abst. Kursziel*:
15,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 389,05		 Abst. Kursziel aktuell:
15,67%
Analyst Name:
Brandon Oglenski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 439,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

11:46 FedEx Overweight Barclays Capital
12.05.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 FedEx Overweight Barclays Capital
05.05.26 FedEx Buy UBS AG
16.04.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

