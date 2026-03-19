DAX 22.451 -1,7%ESt50 5.522 -1,6%MSCI World 4.273 -0,8%Top 10 Crypto 9,2540 -1,4%Nas 21.860 -1,0%Bitcoin 60.546 +0,3%Euro 1,1557 -0,2%Öl 109,1 +1,4%Gold 4.586 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Vincorion VNC001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX sackt ab -- US-Börsen tiefer -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion, SAP, Bayer im Fokus
Top News
Netflix-Aktie im Fokus: Streamingriese setzt nach Warner-Absage auf KI-Deal Netflix-Aktie im Fokus: Streamingriese setzt nach Warner-Absage auf KI-Deal
Gold-Rally 2026: Analyst prognostiziert 6.000 US-Dollar bis Jahresende Gold-Rally 2026: Analyst prognostiziert 6.000 US-Dollar bis Jahresende
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FedEx Aktie

Kaufen
Verkaufen
FedEx Aktien-Sparplan
329,45 EUR +24,65 EUR +8,09 %
STU
362,80 USD +6,44 USD +1,81 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 72,37 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 912029

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US31428X1063

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FDX

UBS AG

FedEx Buy

17:06 Uhr
FedEx Buy
Aktie in diesem Artikel
FedEx Corp.
329,45 EUR 24,65 EUR 8,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen von 412 auf 446 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Logistiker eine überzeugende Erfolgsgeschichte im Hinblick auf Umsatzwachstum und Margenverbesserung vorzuweisen hat. Er sieht darin auch weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie begründet./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Buy

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 446,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 361,59		 Abst. Kursziel*:
23,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 362,80		 Abst. Kursziel aktuell:
22,93%
Analyst Name:
Thomas Wadewitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 431,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

11:51 FedEx Overweight Barclays Capital
11:21 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 FedEx Overweight Barclays Capital
13.03.26 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

dpa-afx Prognose erhöht FedEx-Aktie gefragt: Logistikkonzern hebt Gewinnprognose an - Sparprogramm trägt Früchte FedEx-Aktie gefragt: Logistikkonzern hebt Gewinnprognose an - Sparprogramm trägt Früchte
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx verteuert sich am Freitagnachmittag
finanzen.net Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Handelsstart im Minus
dpa-afx ROUNDUP 2/Sparprogramm und Netzumbau: Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie steigt
TraderFox FedEx gelingt der Befreiungsschlag: Warum die Aktie jetzt ein Blick wert ist
dpa-afx ROUNDUP/Sparprogramm und Netzumbau: Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie legt zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Fedex auf 432 Dollar - 'Neutral'
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx gewinnt am Abend
finanzen.net S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren
Benzinga These Analysts Increase Their Forecasts On FedEx Following Upbeat Q3 Results
Benzinga Dow Falls Over 100 Points; FedEx Posts Upbeat Earnings
Benzinga FedEx Shares Rise After Q3 Double Beat, Outlook Raised Above Estimates
Benzinga FedEx, Planet Labs And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday
Benzinga Super Micro Computer, GE Aerospace, Fedex, Planet Labs And Rivian: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Business Times FedEx CEO says global demand holding amid Iran war, annual profit outlook up on record holiday profit
Zacks Compared to Estimates, FedEx (FDX) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
Zacks FedEx (FDX) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
RSS Feed
FedEx Corp. zu myNews hinzufügen