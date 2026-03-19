ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen von 412 auf 446 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Logistiker eine überzeugende Erfolgsgeschichte im Hinblick auf Umsatzwachstum und Margenverbesserung vorzuweisen hat. Er sieht darin auch weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie begründet./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: FedEx Buy
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 446,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 361,59
|Abst. Kursziel*:
23,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 362,80
|Abst. Kursziel aktuell:
22,93%
|
Analyst Name:
Thomas Wadewitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 431,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|11:51
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
