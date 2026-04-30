Warburg Research

KRONES Buy

14:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones nach Zahlen von 187 auf 189 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei durch eine gute Auftragsentwicklung geprägt gewesen, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Profitabilität des Maschinenbauers habe überzeugt./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG