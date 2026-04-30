KRONES Aktie
Marktkap. 4,05 Mrd. EURKGV 14,36 Div. Rendite 2,06%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones nach Zahlen von 187 auf 189 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei durch eine gute Auftragsentwicklung geprägt gewesen, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Profitabilität des Maschinenbauers habe überzeugt./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones AG
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
189,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
127,00 €
|Abst. Kursziel*:
48,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
126,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,00%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
167,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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