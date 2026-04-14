KRONES Aktie
Marktkap. 3,88 Mrd. EURKGV 14,36
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 165 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet mit einem leichten Umsatzrückgang im ersten Quartal, hält aber einen höheren Auftragseingang für möglich, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 8. Mai schrieb./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
180,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
124,40 €
|Abst. Kursziel*:
44,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
125,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,00%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
166,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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