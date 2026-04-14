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Marktkap. 3,88 Mrd. EUR

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Symbol KRNNF

Deutsche Bank AG

KRONES Buy

11:41 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 165 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet mit einem leichten Umsatzrückgang im ersten Quartal, hält aber einen höheren Auftragseingang für möglich, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 8. Mai schrieb./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
124,40 €		 Abst. Kursziel*:
44,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
125,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,00%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
166,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-News: Correction of a release from 07/11/2025, 06:45 CET/CEST - Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-News: Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
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