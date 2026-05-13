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Warburg Research

Energiekontor Buy

09:06 Uhr
Energiekontor Buy
Aktie in diesem Artikel
Energiekontor AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 74 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Philipp Kaiser begründete die Zielerhöhung am Freitag mit der Anpassung des Zeitraums im Bewertungsmodell und einer besseren Gewinnentwicklung. Wichtig sei nun die Entscheidung Großbritanniens zum Stromnetz, die bei Energiekontor für neue Projekte sorgen könnte./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Energiekontor AG

Zusammenfassung: Energiekontor Buy

Unternehmen:
Energiekontor AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,15 €		 Abst. Kursziel*:
74,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,79%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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