Energiekontor Aktie
Marktkap. 617,02 Mio. EURKGV 12,17 Div. Rendite 2,80%
WKN 531350
ISIN DE0005313506
Energiekontor Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 74 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Philipp Kaiser begründete die Zielerhöhung am Freitag mit der Anpassung des Zeitraums im Bewertungsmodell und einer besseren Gewinnentwicklung. Wichtig sei nun die Entscheidung Großbritanniens zum Stromnetz, die bei Energiekontor für neue Projekte sorgen könnte./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Energiekontor AG
Zusammenfassung: Energiekontor Buy
|Unternehmen:
Energiekontor AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
77,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,15 €
|Abst. Kursziel*:
74,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,79%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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