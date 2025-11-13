DAX 23.748 -0,5%ESt50 5.656 -0,7%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,94 +2,5%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.292 +1,2%Euro 1,1603 -0,2%Öl 64,41 +0,2%Gold 4.078 +0,0%
Energiekontor Aktie

35,05 EUR +1,40 EUR +4,16 %
STU
Marktkap. 473,55 Mio. EUR

KGV 30,35 Div. Rendite 1,02%
WKN 531350

ISIN DE0005313506

Warburg Research

Energiekontor Buy

11:31 Uhr
Energiekontor Buy
Aktie in diesem Artikel
Energiekontor AG
35,05 EUR 1,40 EUR 4,16%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Energiekontor auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die starke operative Entwicklung sei noch nicht in den Gewinnen des Unternehmens sichtbar, schrieb Philipp Kaiser in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf qualitative Aussagen zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate des Jahres./mis/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Energiekontor AG

Zusammenfassung: Energiekontor Buy

Unternehmen:
Energiekontor AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
106,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,55 €		 Abst. Kursziel*:
206,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
202,43%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
106,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

