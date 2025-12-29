DAX24.343 ±0,0%Est505.756 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +4,5%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.404 -0,2%Euro1,1771 ±-0,0%Öl61,90 +1,8%Gold4.451 -1,8%
Großes Projektportfolio

Energiekontor-Aktie stark: Gewinnprognose für 2025 bestätigt

29.12.25 11:28 Uhr
Energiekontor-Aktie stark: Ausblick für 2025 bekräftigt | finanzen.net

Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor sieht sich dank Erfolge im Vertrieb sowie der Entwicklung seiner Wind- und Solarparks auf Kurs zu seinen zuletzt angepeilten Gewinnziel.

Das Unternehmen erwarte weiterhin einen Vorsteuergewinn (EBT) von rund 30 Millionen bis 40 Millionen Euro, wie der SDAX-Konzern am Montag mitteilte. Die Bremer hatten im Oktober wegen Projektverzögerungen in Deutschland sowie geänderte Rahmenbedingungen für mehrere britische Windkraftprojekte ihren Gewinnausblick für das laufende Jahr spürbar zusammengestrichen.

2025 hat Energiekontor eigenen Angaben zufolge insgesamt sieben Windparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 209 Megawatt veräußert. Im Vorjahr hatte das Unternehmen Projekte mit einer Gesamtnennleistung von 51 Megawatt verkauft. Zusätzliche Projekte würden sich derzeit im Vertrieb oder in den Vertriebsvorbereitungen befinden, hieß es weiter. "Noch nie zuvor war unser Projektportfolio über alle Entwicklungsphasen hinweg so umfangreich und so weit fortgeschritten wie heute", sagte Konzernchef Peter Szabo laut Mitteilung. Diese Erfolge seien das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit und würden sich oft erst später in den Geschäftszahlen widerspiegeln.

Via XETRA klettert die Energiekontor-Aktie zeitweise um 2,37 Prozent auf 34,60 Euro.

/mne/nas

BREMEN (dpa-AFX)

Analysen zu Energiekontor AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Energiekontor BuyWarburg Research
17.10.2025Energiekontor BuyWarburg Research
10.09.2025Energiekontor BuyWarburg Research
20.05.2025Energiekontor BuyWarburg Research
07.04.2025Energiekontor BuyWarburg Research
