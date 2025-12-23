DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,42 -1,1%Nas23.533 +0,5%Bitcoin74.451 -1,0%Euro1,1780 +0,2%Öl62,37 +0,5%Gold4.477 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 TUI TUAG50 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Börsengehandelte Schuldverschreibungen: Wie ETNs funktionieren Börsengehandelte Schuldverschreibungen: Wie ETNs funktionieren
PIMCO-Ausblick 2026: So schätzen Experten die Chancen bei Anleihen, Value-Aktien, Krypto und Gold ein PIMCO-Ausblick 2026: So schätzen Experten die Chancen bei Anleihen, Value-Aktien, Krypto und Gold ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

MÄRKTE EUROPA/Zürich mit festen Pharmatiteln auf Allzeithoch

23.12.25 18:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
164,50 EUR -2,45 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
35,99 EUR 0,45 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brockhaus Technologies
16,05 EUR 5,95 EUR 58,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,95 EUR 0,18 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,20 EUR -0,09 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
29,08 EUR -0,02 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
110,10 CHF 1,38 CHF 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orsted
15,96 EUR -0,02 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
329,60 CHF 4,50 CHF 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
120,30 EUR 0,70 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vestas Wind Systems A-S
22,63 EUR 0,23 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
25,07 EUR -0,13 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Wiederholung)

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag überwiegend in vorweihnachtlicher Ruhe und wenig bewegt gezeigt. Der DAX stieg am drittletzten Handelstag des Jahres bei geringen Umsätzen um 0,2 Prozent auf 24.340 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 0,1 Prozent auf 5.749 Punkte zu. Heraus ragte Börse in Zürich: Der SMI stieg um 0,6 Prozent auf 13.242 Punkte und bescherte den Anlegern pünktlich zu Weihnachten ein Allzeithoch.

Wer­bung

Damit profitierte er von der anhaltenden Hausse der großen Pharmakonzerne. Roche gewannen 1,4 Prozent und Novartis 1,3 Prozent - auch Novartis markierten Rekordstände. Der Phama-Index stellte mit einem Plus von 1,4 Prozent auch den größten Gewinner unter den Stoxx-Branchenindizes: "Nach der mauen Entwicklung im laufenden Jahr setzt der Markt auf eine stärkere Entwicklung der Branche im kommenden Jahr", so ein Händler. Hinzu kamen starke Gewinne von Novo Nordisk: Für ein Plus von 9,2 Prozent sorgte die Nachricht, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Tablettenform des Novo-Mittels Wegovy zur Gewichtsreduktion zugelassen hatte. Dies verschafft Novo Nordisk einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern wie Eli Lilly und anderen. Eine orale Darreichungsform könnte Novo Nordisk einen riesigen neuen Markt eröffnen, weil die bisherigen Therapien gegen Adipositas überwiegend Injektionen erfordern.

Volatil zeigten sich die Edelmetalle. Die Feinunze Gold lief in der Nacht bereits die Marke von 4.500 Dollar an, kam dann aber deutlich zurück. Grund waren starke US-Wachstumsdaten: Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal um annualisiert 4,3 Prozent gewachsen und damit viel stärker als erwartet. "Das bremst die Zinssenkungsfantasie", so ein Händler. Allerdings wurden auch schwächere US-Daten veröffentlicht, so zum Verbruchervertrauen und den Auftragseingängen.

An den übrigen Märkten schien das Jahr dagegen bereits gelaufen zu sein. Am Anleihemarkt kam es zu einer kleinen Gegenbewegung bei den Kursen nach dem jüngsten Rückgang, die Renditen sanken also etwas. Der Euro zog weiter an und kostete zur Schlussglocke an den Aktienmärkten 1,1775 Dollar. Nach dem Anstieg am Vortag zeigten sich die Ölpreise kaum verändert. Auf der Aktienseite war nach dem großen Verfall am Terminmarkt am Freitag weitere Liquidität aus dem Markt gewichen. Die Umsätze waren dünn, und überwiegend auch die Kursausschläge, und das sowohl bei den europäischen Stoxx-Branchenindizes als auch bei den Einzelaktien.

Wer­bung

An der Gewinnerspitze des deutschen Markts lagen die Versorger RWE und Eon sowie Bayer, sie legten alle um 1,4 Prozent zu. Auf der anderen Seite fielen Zalando und Adidas um je 1,4 Prozent zurück.

Siemens Energy konnten sich um 1,3 Prozent erholen, nachdem sie am Montag unter dem Verbot von Offshore-Anlagen vor den US-Küsten gelitten hatten. Auch Orsted stoppten im Verlauf ihre Talfahrt und schlossen 1,3 Prozent erholt.

Die Aktie von Brockhaus Technologies haussierte um 53 Prozent. Treiber war die Nachricht, dass die 52-prozentige Beteiligung an der BLS Beteiligungs GmbH ("Bikeleasing") verkauft wird. Laut dem Unternehmen ergibt sich ein anteiliger Kaufpreis für Brockhaus Technologies von rund 240 Millionen Euro, während die Marktkapitalisierung am Vortag bei rund 126 Millionen Euro lag.

Wer­bung

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.749,28 +0,1% +17,3%

Stoxx-50 4.894,79 +0,5% +13,0%

Stoxx-600 588,73 +0,3% +15,6%

XETRA-DAX 24.340,06 +0,2% +22,0%

CAC-40 Paris 8.103,85 -0,2% +10,0%

AEX Amsterdam 942,26 -0,0% +7,3%

ATHEX-20 Athen 5.377,02 +0,0% +50,6%

BEL-20 Bruessel 5.057,49 +0,0% +18,6%

BUX Budapest 111.046,97 +0,1% +39,2%

OMXH-25 Helsinki 5.625,93 +0,3% +29,5%

OMXC-20 Kopenhagen 1.614,74 +4,1% -26,2%

PSI 20 Lissabon 8.169,20 -0,3% +28,4%

IBEX-35 Madrid 17.182,80 +0,1% +48,1%

FTSE-MIB Mailand 44.606,58 +0,0% +30,4%

OBX Oslo 1.580,39 +0,2% +18,6%

PX Prag 2.672,24 +0,2% +51,5%

OMXS-30 Stockholm 2.849,09 +0,1% +14,6%

WIG-20 Warschau 3.155,57 -0,6% +44,8%

ATX Wien 5.247,21 +0,1% +43,0%

SMI Zuerich 13.242,80 +0,6% +13,5%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:28 % YTD

EUR/USD 1,1775 +0,1% 1,1760 1,1757 +13,6%

EUR/JPY 184,06 -0,3% 184,61 184,40 +13,3%

EUR/CHF 0,9300 -0,1% 0,9313 0,9313 -0,8%

EUR/GBP 0,8733 -0,0% 0,8735 0,8731 +5,6%

USD/JPY 156,35 -0,4% 157,02 156,85 -0,2%

GBP/USD 1,3483 +0,2% 1,3463 1,3465 +7,6%

USD/CNY 7,0447 -0,2% 7,0570 7,0577 -2,1%

USD/CNH 7,0194 -0,2% 7,0322 7,0317 -4,1%

AUS/USD 0,6692 +0,5% 0,6659 0,6656 +7,6%

Bitcoin/USD 87.991,80 -0,7% 88.597,10 89.317,00 -6,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,12 58,01 +0,2% 0,11 -19,3%

Brent/ICE 62,12 62,07 +0,1% 0,05 -17,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.472,79 4.444,93 +0,6% 27,86 +69,3%

Silber 70,50 69,06 +2,1% 1,44 +139,2%

Platin 1.908,17 1.808,70 +5,5% 99,47 +106,5%

Kupfer 5,52 5,44 +1,6% 0,09 +34,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 12:36 ET (17:36 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
02.12.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen