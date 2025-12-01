DAX 23.768 +0,8%ESt50 5.701 +0,6%MSCI World 4.379 +0,0%Top 10 Crypto 11,86 +2,1%Nas 23.329 +0,2%Bitcoin 77.846 +4,7%Euro 1,1605 -0,1%Öl 62,93 -0,6%Gold 4.176 -1,3%
Bayer Aktie

33,99 EUR +3,73 EUR +12,31 %
STU
Marktkap. 29,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

Barclays Capital

Bayer Equal Weight

16:46 Uhr
Bayer Equal Weight
Bayer
33,99 EUR 3,73 EUR 12,31%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Charles Pitman-King bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung dazu, dass der "oberste Anwalt" der US-Regierung dem Supreme Court dazu rät, ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung anzunehmen. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für den Chemie- und Pharmakonzern. Sollte das höchste US-Gericht dem folgen, wäre dies von Vorteil für die Strategie, die Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 deutlich einzudämmen. Eine endgültige Entscheidung erwartet er bis spätestens im Juni 2026./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
34,26 €		 Abst. Kursziel*:
-12,45%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
33,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,73%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

16:46 Bayer Equal Weight Barclays Capital
12:31 Bayer Kaufen DZ BANK
09:41 Bayer Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
09:36 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:11 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

