Bayer Aktie
Marktkap. 29,95 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Charles Pitman-King bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung dazu, dass der "oberste Anwalt" der US-Regierung dem Supreme Court dazu rät, ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung anzunehmen. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für den Chemie- und Pharmakonzern. Sollte das höchste US-Gericht dem folgen, wäre dies von Vorteil für die Strategie, die Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 deutlich einzudämmen. Eine endgültige Entscheidung erwartet er bis spätestens im Juni 2026./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Equal Weight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
34,26 €
|Abst. Kursziel*:
-12,45%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
33,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,73%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|16:46
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|12:31
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09:36
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:46
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|12:31
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09:36
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09:06
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|16:46
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|09:36
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|UBS AG
|25.11.25
|Bayer Neutral
|UBS AG