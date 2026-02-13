DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin59.356 +1,0%Euro1,1861 ±0,0%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Ermittlungen gestartet

Tesla-Aktie im Fokus: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige wegen Mitschnitts in Grünheide

15.02.26 10:36 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla im Blick: Ermittlungen nach Vorwürfen um heimliche Tonaufnahme im Werk Grünheide | finanzen.net

Nach einer Strafanzeige von Tesla prüft die Staatsanwaltschaft einen mutmaßlich heimlichen Mitschnitt einer Betriebsratssitzung im Werk Grünheide.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach einer Strafanzeige des US-Elektroautobauers Tesla wegen des Vorwurfs eines unerlaubten Mitschnitts einer Betriebsratssitzung. Am Donnerstag sei ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes sowie Verstoßes gegen das Betriebsverfassungsgesetz gegen einen Vertreter der IG Metall eingeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) mit. Mehrere Medien berichteten zuvor darüber. Die Gewerkschaft hatte den Vorwurf gegen den Mann zurückgewiesen.

"Ihm wird vorgeworfen, in einer Betriebsratssitzung am 10.02.2026 im Tesla-Werk in Grünheide mittels eines Laptops heimlich eine Tonaufnahme angefertigt zu haben", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Datensicherung des Laptops, die für die Auswertung notwendig sei, wurde demnach veranlasst.

Polizeieinsatz mit Strafanzeige

Tesla hatte am Dienstag nach Angaben von Werksleiter André Thierig Strafanzeige gestellt. Die Polizei wurde alarmiert. Der Werksleiter sagte, es gebe "mehrere Dutzend Zeugen, vor denen der IG Metall-Vertreter geäußert hat, dass er angeblich vergessen habe, sein Mikrofon abzustellen".

Die IG Metall hatte von einer Schmutzkampagne gesprochen und die Behauptung des Autobauers eine Lüge genannt. Ein eingeladener Gewerkschaftssekretär sei von einem Betriebsrat der Arbeitgeberfraktion beschuldigt worden, die Sitzung mit dem Laptop aufzuzeichnen. Der Gewerkschafter hatte laut IG Metall keine Möglichkeit, das zu entkräften.

Im einzigen europäischen Tesla-Werk von Firmenchef Elon Musk in Brandenburg wird Anfang März ein neuer Betriebsrat gewählt. Zwischen Tesla und der IG Metall besteht schon länger ein Konflikt. Die IG Metall fordert die Bindung an einen Tarifvertrag, der Autobauer lehnt dies ab.

/vr/DP/zb

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com, Smith Collection/Gado/Getty Images

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

