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Symbol TSLA

Barclays Capital

Tesla Equal Weight

17:46 Uhr
Tesla Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Tesla
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Dan Levy äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gedanken zu den Auslieferungen im ersten Quartal. Er liege mit seiner Prognose von 350.000 Fahrzeugen unter dem Analystenkonsens, der 375.000 betrage. Es sei aber nicht weiter entscheidend für die Aktie, wenn die Erwartungen erneut verfehlt werden. Fantasie stecke derzeit abseits des klassischen Autogeschäfts in Themen wie dem Robotaxi, humanoiden Robotern und autonomes Fahren./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 397,03		 Abst. Kursziel*:
-9,33%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 397,16		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,36%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 348,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

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